сегодня в 15:13

Альпинисты из РФ заразились неизвестным вирусом на Эвересте

Группа российских альпинистов заразилась неизвестным вирусом во время поднятия на вершину Эвереста. Одну участницу экспедиции пришлось экстренно эвакуировать, сообщает Telegram-канал SHOT .

Четверо россиян, включая Андрея В., отправились на маршрут в понедельник. Первой резкое ухудшение самочувствия почувствовала Наталья Б. У нее возникли сильная слабость и приступы головокружения.

Из-за тяжелого состояния альпинистка не смогла идти дальше, и спасатели доставили ее вниз на вертолете. При этом точный диагноз медики установить не смогли.

Трое оставшихся участников экспедиции продолжили подъем без использования дополнительного кислорода и группы поддержки. На четвертый день аналогичные симптомы инфекции проявились у всех членов команды.

Альпинисты предпринимают попытки спуститься, однако традиционные пешие тропы на данном отрезке заблокированы непогодой. Медики и экстренные службы рядом отсутствуют.

Обстановку критически ухудшают экстремальные морозы на склонах Эвереста. Синоптики прогнозируют резкое усиление штормового ветра в ближайшие сутки, а самым опасным периодом для выживания альпинистов может стать 23 октября.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.