Аллерголог НИКИ детства рассказала, как избежать аллергии в сезон тополиного пуха

Раннее цветение в этом году привело к тому, что тополиный пух начал лететь раньше. Чем он грозит аллергикам и как можно облегчить состояние ребенка во время пушения тополя, рассказала врач аллерголог-иммунолог НИКИ детства Ольга Замышляева, передает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Аллергия на сам тополиный пух — явление крайне редкое. Аллергическая реакция связана с тем, что он может переносить на себе большую концентрацию аллергенов. Тополиный пух очень легкий по своей структуре и за счет этого быстро переносится на большие расстояния, собирая по пути огромное количество разной пыльцы. Тех деревьев и трав, которые совпадают с ним по периоду цветения», — отметила Ольга Замышляева.

Определить на какой конкретно компонент у вас аллергическая реакция сможет только врач-аллерголог, потому как симптомы аллергических реакций часто одинаковы.

«Признаки аллергической реакции на пыльцу: зуд глаз, ощущение сухости и песка в глазах, заложенность носа или чихание, в связи с насморком. Для выявления причинного аллергена следует обратиться к врачу и пройти аллергологическое обследование. Первый шаг правильной терапии — диагностика причины и ее устранение», — добавила специалист.

Для того, чтобы снизить аллергическую реакцию в период пыления растений, необходимо чаще проводить влажную уборку в помещении, проветривать его после дождя или вечером — только если нет ветра, чтобы пыльца не попадала в помещение, также можно ставить сетки на окна. При выходе на улицу использовать солнцезащитные очки и собирать длинные волосы. После возращения с улицы менять одежду и принимать душ.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.