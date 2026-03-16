Аллерголог из Подмосковья дала советы при раннем поллинозе

Врач-аллерголог Красногорской больницы Елена Пятикова рассказала, как облегчить симптомы поллиноза в Подмосковье на фоне раннего заноса пыльцы из южных регионов. Специалист рекомендовала обращаться к врачу при первых признаках аллергии и соблюдать меры профилактики, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Московской области, несмотря на снежный покров, уже фиксируются заносы пыльцы из южных регионов, где сезон цветения начинается раньше. Это может спровоцировать симптомы поллиноза — сезонного аллергического заболевания, связанного с гиперчувствительностью к пыльце растений. Среди проявлений — отек век, насморк, кожный зуд и слезотечение.

«Первое, что нужно сделать при появлении симптомов — не заниматься самолечением, а обратиться к специалисту. Только врач может точно определить причину аллергии с помощью кожных проб или анализа крови и назначить правильную терапию. До визита в больницу облегчить состояние помогут простые меры: ограничьте пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, особенно утром и днем. Используйте очки и маску, после возвращения домой промывайте нос солевыми растворами, принимайте душ и меняйте одежду. Проветривать помещение лучше вечером, а на окна установить специальные сетки и регулярно смачивать их водой», — пояснила Елена Пятикова.

Специалист также рекомендовала соблюдать диету в период обострения. Из рациона стоит исключить мед, прополис, яблоки, груши, сливы, абрикосы, вишню, клубнику, орехи и препараты растительного происхождения. Кроме того, необходимо ограничить контакт с животными, отказаться от курения и употребления алкоголя. Своевременная диагностика и соблюдение этих мер помогут легче перенести сезон цветения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.