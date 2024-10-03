Аллергия и отеки: как избежать «побочек» после «уколов красоты»

Иногда ботокс и филлеры имеют обратный эффект: женщина выглядит нездорово. Косметологи рассказали, как избежать неприятных «побочек» и правильно выбрать специалиста, сообщает «Секрет фирмы» .

«В первую очередь можно получить неэстетичный результат. Так часто происходит при злоупотреблении контурной пластикой — у пациентов можно наблюдать следы гиперкоррекции филлера, проявляющиеся в неестественных размерах и очертаниях губ, скул», — сказала дерматокосметолог Марианна Карапетян, комментируя ситуацию с чрезмерным увлечением «уколами красоты».

Среди основных побочных эффектов подобных вмешательств эксперты выделяют отеки, гематомы, болезненность в месте введения инъекций, аллергию, уплотнения, зуд, миграцию филлера, асимметрию и птоз.

Чтобы минимизировать вред от вмешательств специалисты рекомендуют выбирать проверенных врачей и тщательно соблюдать рекомендации в период реабилитации.

Ведущий косметолог ОН Клиник Наталья Кислицына рассказала, как стоит выбирать врача для таких процедур. По ее словам, прежде всего имеет смысл обратить внимание на наличие у человека медицинского образования и релевантного опыта работы. Также она рекомендовала почитать отзывы на специалиста и обсудить с самим врачом все интересующие нюансы.