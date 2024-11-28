Аллергия и беременность: эксперт рассказала о противопоказаниях к филлерам

Косметолог Рябинова: филлеры нельзя ставить при склонности к келоидным рубцам

Косметолог-эстетист, разработчик профессиональной косметики Наталья Рябинова заявила, что инъекции филлеров противопоказаны при склонности к келоидным рубцам, аллергии на определенные компоненты, индивидуальной непереносимости препаратов, беременности и онкологических заболеваниях, сообщает «Вечерняя Москва».

Перед уколами красоты обязательно проводят аллергические пробы и общую консультацию с косметологом, добавила она.

Кроме того, введение филлеров в зоны, которые этого не требуют, может скорее изуродовать, привести к нежелательному эффекту. Модное сегодня увеличение объема подбородка не подойдет обладательницам широких лиц: оно придаст им мужественные черты, а на узком будет выглядеть неуместно, также отметила эксперт.

Во время беременности и кормления ребенка происходит серьезная гормональная перестройка организма: введение филлеров может привести к непредсказуемым последствиям. Также уколы красоты абсолютно несовместимы с приемом некоторых лекарств, заключила косметолог.