Аллею сирени высадили врачи НИКИ детства вместе с маленькими пациентами

Сиреневую аллею посадили в НИКИ детства в Подмосковье в преддверии Всемирного дня осведомленности о мукополисахаридозе, рассказали в региональном Минздраве.

Вместе с руководством и врачами Института детства деревья сажали маленькие пациенты с этим диагнозом и их родители. В министерстве отметили, что это заболевание встречается редко: один ребенок на 150 тыс. новорожденных. Из-за поломки гена у детей с МПС нет определенного «фермента-дворника», из-за чего в каждой клетке накапливаются вредные вещества и постепенно разрушают организм. Лечения от болезни нет, но есть ферментозаместительная терапия.

«Давно у нас сложилась такая традиция — от сирени Победы к дню осведомленности о мукополисахаридозе 15 мая. От Великой Победы к победе над МПС. И поэтому мы сажаем сиреневый сад. Такие сады есть Екатеринбурге и Краснодаре, в Крыму, во многих федеральных медицинских центрах растут наши сиреневые сады. Теперь такой сад украшает и НИКИ детства», — рассказала мама ребенка с МПС Снежана Митина.

В Минздраве Подмосковья добавили, что мукополисахаридозы — это группа редких наследственных заболеваний обмена веществ, приводящих к серьезному ухудшению физического и умственного состояния пациентов. Со временем у детей с МПС грубеют черты лица, нарушается подвижность суставов, появляются проблемы с дыханием из-за сужения просвета носовых ходов, трахеи. Кроме того, увеличиваются печень, селезенка, нарушается работа сердца из-за утолщения его стенок и клапанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.