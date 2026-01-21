Александр Шагиев прошел диспансеризацию в Лотошинской больнице

Первый заместитель главы округа Лотошино Александр Шагиев прошел плановую диспансеризацию в Лотошинской больнице. Он отметил важность регулярных обследований для раннего выявления заболеваний, сообщает пресс-служба администрации округа.

Александр Шагиев, первый заместитель главы муниципального округа Лотошино, прошел плановую диспансеризацию в Лотошинской больнице. Он подчеркнул, что ежегодно проходит обследование и призвал жителей не пренебрегать своим здоровьем.

«Очень большой плюс диспансеризации в том, что врачи могут обнаружить болезни на ранней стадии, когда их можно эффективно и быстро вылечить. Всем советую не пренебрегать своим здоровьем, особенно людям, которым уже 40 лет и больше. Вовремя начатое лечение поможет не только сохранить здоровье, но и сберечь жизнь», — рассказал Александр Шагиев.

Диспансеризация проводится бесплатно и позволяет выявить хронические заболевания на ранних стадиях. Медики рекомендуют проходить обследование раз в три года людям от 18 до 40 лет, а после 40 лет — ежегодно. Пройти диспансеризацию в Лотошинской больнице могут все жители с полисом ОМС, прикрепленные к поликлинике. Записаться можно через портал госуслуг или по телефону 8 (800) 550-50-30.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.