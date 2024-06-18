Акушеры-гинекологи Подмосковья посетили международный конгресс

В Москве завершился 37-й Международный конгресс с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Во время работы форума прошли международные курсы по гистероскопии и лапароскопии, мастер-классы и школы по различным аспектам гинекологической хирургии под руководством лидеров мировой медицины из 17 стран. В конгрессе приняли участие и врачи-акушеры-гинекологи Мытищинской больницы

«Программа конгресса была насыщенной и интересной. Очень важно посещать такие международные форумы, особенно молодым специалистам. Практически все врачи нашего отделения посещали лекции и встречи на протяжении четырёх дней. Вместе со светилами в мире гинекологии мы обсудили перспективы развития гинекологической хирургии, включая искусственный интеллект, робототехнику, трехмерное моделирование и навигацию, а также альтернативные минимально инвазивные технологии лечения гинекологических заболеваний. Узнали, какие инновационные методы применяются сейчас в диагностике и лечении доброкачественных и злокачественных гинекологических заболеваний. Все полученные знания будем применять в практике», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Галина Ермоленко.

В гинекологическом отделении Мытищинской больницы проводится лечение пациенток с воспалительными заболеваниями, доброкачественными опухолями, гиперпластическими процессами эндометрия, патологией беременности до 22 недель, бесплодием, гормональными нарушениями и т. д. Опытные специалисты проводят лапароскопические и гистероскопические операции. Попасть на консультацию к врачам отделения можно по направлению из женской консультации или поликлиники по системе «врач-врач».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.