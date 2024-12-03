Акушер-гинеколог Подмосковья рассказала будущим мамам о дородовой госпитализации

Дородовая госпитализация — это госпитализация в родильным дом для родоразрешения в плановом порядке. После оформления документов, выполнения УЗИ и КТГ, осмотра врача в приемном отделении беременные женщины госпитализируются в отделение патологии беременности для подготовки к родам, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сдача анализов, дообследование по показаниям, беседа с лечащим врачом и врачами-специалистами, выработка плана родов. Сообразно конкретной клинической ситуации, врач объяснит будущей маме, какие манипуляции будет необходимо выполнить, какие препараты могут применяться. Обычно подготовка к родам начинается в день поступления или на следующий день, однако все зависит от каждого конкретного случая и эти сроки могут смещаться», — рассказала врач акушер-гинеколог отделения патологии беременности Люберецкого роддома Анна Бесараба.

Также она добавила, что на дородовую госпитализацию женщины могут взять с собой удобную для себя одежду, чашку, столовые приборы. Халаты и сорочки могут предоставить в роддоме.

В отделении патологии беременности можно ориентироваться на следующий режим дня: 07:00 — подъем, 08:30 — 10:00 — завтрак, 10:00 — 12:00 — обход лечащего врача, 10:00 — 16:00 — выполнение врачебных назначений, запись КТГ, ультразвуковые исследования, 13:00 — 14:30 — обед, 15:00 — 16:00 — тихий час, 16:00 — 17:00 — полдник, 17:00 — 18:00 — свободное время, 18:00 — ужин, 19:00 — 21:00 — выполнение врачебных назначений, вечерняя запись КТГ, обход дежурного врача (по показаниям) и в завершении дня в 22:00 конечно же сон.

В Московской области за организацию профилактических мероприятий среди населения отвечает министерство здравоохранения. Это в том числе выезды узкопрофильных специалистов на отдаленные территории региона, организация осмотров на предприятиях. Особое место занимает пропаганда диспансеризации, помогающей выявить серьезные заболевания на начальной стадии. Она включает: осмотр врача, анализы крови, антропометрию, онкоскрининги, ЭКГ, измерение внутриглазного и артериального давления. Летом ее можно пройти в выездных медицинских пунктах на входе в парки. Свыше 1 млн жителей Подмосковья прошли бесплатную диспансеризацию в 2024 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.