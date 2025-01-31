Акушер-гинеколог МОНИИАГ рассказала о ранних признаках наступления беременности

Многие опытные мамы могут определить беременность уже через одну-две недели после ее наступления, но так происходит далеко не всегда. Руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова рассказала, существуют ли признаки, которые могут помочь женщине понять, что скоро ей придется посетить акушера-гинеколога. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Чаще всего женщины ориентируются на задержку менструации. К сожалению, на этот характерный признак можно полагаться только если у женщины стабильный цикл. Другие изменения в своем теле она может заметить и раньше. Чаще всего они появляются со стороны груди: увеличивается ее чувствительности, размер, начинают беспокоить болезненные ощущения, которые обычно проходят через несколько недель. Также на ранних сроках беременности может повышаться температура. Подъем температуры до 37-37,5 градусов обусловлен гормональной перестройкой и не требует какого-то лечения», — говорит врач.

Как утверждает врач, через 10-14 дней после зачатия некоторые женщины отмечают небольшое имплантационное кровотечение, более скудное, чем обычные выделения во время нормального цикла, или чувствуют болезненные ощущения внизу живота. Некоторые из будущих мам очень рано ощущают тошноту или жалуются на укачивание в транспорте. Обычно токсикоз беременных развивается позже, но даже до подтверждения беременности женщины могут испытывать неприятные ощущения.

Одним из самых ранних признаков беременности врач считает утомление и сонливость, которые совершенно нормальны для ранних сроков беременности. Кроме того, к ним она отнесла симптомы психоэмоционального характера — плаксивость, раздражительность и перепады настроения.

Врач отмечает, что более надежным способом определения наступившей беременности в домашних условиях являются тест-полоски для определения гормона хорионического гонадотропина человека (ХГЧ).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.