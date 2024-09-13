Акушер-гинеколог из Подмосковья объяснила, хорошо ли «родиться в рубашке»

В старину люди верили, что если малыш появился на свет в плодном пузыре, а маме удалось сохранить его в надежном месте, это сбережет будущего члена семьи от многих бед, принесет ему неуязвимость в бою и счастливую долгую жизнь. Современные врачи более скептически подходят к рождению детей «в сорочке», сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В норме при родах плодный пузырь самостоятельно разрывается, когда шейка матки открывается примерно на 6 сантиметров, но бывают случаи, когда даже при полном раскрытии он остается невредимым. Это происходит, если оболочка плода слишком плотная или если мама на протяжении беременности страдала от маловодия», — пояснила руководитель акушерского обсервационного отделения МОНИИАГ Екатерина Ефимкова.

Врач рассказала, что при таком рождении повышаются риски некоторых осложнений: отслойки плаценты раньше рождения малыша, ослабления родовой деятельности и развития гипоксии плода. В этом случае врачи производят простую операцию вскрытия плодного пузыря (амниотомию). Если не провести такую операцию, ребенок родится покрытый всеми плодными оболочками, но рождение «в рубашке» может замедлить его движение по родовым путям, а значит может быть опасно.

При проведении кесарева сечения, особенно при преждевременных родах, как считает врач, извлечение малыша в плодном пузыре может, наоборот, быть полезным для него, так как является более бережным. Дети, появившиеся на свет таким образом, реже страдают осложнениями дыхательной деятельности, им реже требуется искусственная вентилляция легких, у них реже возникают различные неврологические осложнения в раннем периоде.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.