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Акция «Здоровье в село» пройдет в Раменском округе в ноябре

В рамках акции «Здоровье в село» специалисты Центра здоровья Раменской больницы проведут обследование пациентов в деревнях и селах в ноябре, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Приемы состоятся:

7 ноября — Кузнецовский ФАП по адресу: Раменский г. о., с. Малышево, д. 25;

14 ноября — Денежниковский ФАП по адресу: Раменский г. о., п. Денежниково, д. 1;

21 ноября — Велинский ФАП по адресу: Раменский г. о., д. Нижнее Велино, д. 3/1;

28 ноября — Никулинский ФАП по адресу: Раменский г. о., д. Никулино.

За один прием можно: проверить уровень сахара в крови, провести электронное картирование сердца, провести диагностику внешнего дыхания — спирометрию, измерить показатели сатурации крови, провести тестирование на витаминно-минеральный уровень в организме, проверить организм на угрозу развития остеопороза и атеросклероза, получить консультацию врача.

Запись на прием к специалистам проводится заранее и организована через участкового фельдшера/терапевта по месту жительства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.