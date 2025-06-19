Акция «Проверь свое здоровье в парке» снова стартует в Подмосковье

Жители Московской области снова смогут пройти профилактический осмотр на свежем воздухе в парках региона. В эти выходные, 21 и 22 июня, все желающие смогут проверить свое здоровье в 36 парках Подмосковья. Так, выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах — Балашихинском, Жуковском, Подольском, Чеховском и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Акция «Проверь свое здоровье в парке» регулярно проводится в регионе с 2022 года и пользуется большим спросом среди жителей Подмосковья. Так, в прошлом году профосмотры на свежем воздухе прошли почти 11,3 тыс. человек, а за все время проведения акции более 27 тыс. В эти выходные жители Московской области смогут проверить основные показатели здоровья, в том числе пройти антропометрию, измерить артериальное и внутриглазное давление», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При необходимости пациенты будут направлены в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.