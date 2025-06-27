Акция «Проверь свое здоровье в парке» пройдет в Подмосковье в эти выходные

В эти выходные, 28 и 29 июня, выездные бригады врачей будут работать в 39 городских округах Московской области. Проверить свое здоровье можно будет в 40 парках региона, в том числе в Королеве, Лобне, Можайске, Реутове, Чехове и других. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Акция „Проверь свое здоровье в парке“ позволяет не только провести время с семьей на свежем воздухе, но и позаботиться о себе и своем здоровье. Особенно это удобно для жителей, у которых нет возможности посетить медицинское учреждение в будние дни. В этом году участие в акции приняло уже 550 человек», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

При необходимости пациентов направят в поликлинику для прохождения более углубленного обследования. Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.