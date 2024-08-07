Акция «День здоровой кожи» пройдет 10 августа в Мытищах

«Это совместная акция врачей кожно-венерологического диспансера и Мытищинской больницы. Прием проведут дерматовенерологи и врач-онколог. Специалисты проведут осмотр кожи, сальных желез, волос и ногтей, дадут рекомендации и расскажут о возможных осложнениях. Нужно помнить, что некоторые заболевания кожи указывают на патологии внутренних органов, но основная задача данной акции — исключить рак кожи. Сейчас злокачественные новообразования кожи занимают пятое место по выявляемости среди мытищинцев», — рассказала заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

10 августа пройти обследование все желающие могут по адресу: ул. Мира, д. 1. Акция состоится в кожно-венерологическом диспансере с 9:00 до 15:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС регионального образца и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.