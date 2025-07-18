Активные долголеты в Балашихе бесплатно проверили зрение

Акция по бесплатной проверке зрения прошла в отделении «Активного долголетия» № 1 городского округа Балашиха. Специалисты мобильной оптики провели полную диагностику пенсионерам, измерили остроту зрения и внутриглазное давление. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Такие мероприятия особенно важны для людей старшего возраста, ведь своевременная забота о зрении помогает сохранить высокое качество жизни. После обследования все желающие смогли заказать очки или выбрать уже готовые.

«Мы рады, что смогли помочь нашим долголетам и сделать их день чуть ярче. Забота о здоровье, особенно в зрелом возрасте, должна становиться привычкой», — отметили организаторы.

В рамках проекта в Балашихе регулярно проходят медицинские, культурные, спортивные и образовательные мероприятия, направленные на поддержку старшего поколения.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Балашихе в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение». Она направлена на поддержку здорового образа жизни пожилых людей. С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.

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