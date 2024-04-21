Активисты сдали кровь на Люберецкой станции переливания

20 апреля отмечается Национальный день донора в России. «Единая Россия» ежегодно участвует в акциях, посвященных Дню донора, в частности члены партии и «Молодой Гвардии Единой России» сдают кровь в специализированных пунктах, передает пресс-служба партии.

В этот день ребята сдали кровь на Люберецкой станции переливания.

«Путь к донорству каждого человека уникален, а подвигает на это одно — желание помогать. Ежегодно в России в переливании крови нуждаются 1,5 млн человек. Очень часто кровь требуется пострадавшим от ожогов и травм, при проведении сложных операций, больным онкологическими заболеваниями» — отметил руководитель местного отделения Молодой Гвардии Никита Сафонов.

Также активисты партии и молодогвардейцы Котельников создали донорское движение в городе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.