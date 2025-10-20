Активисты «Молодой Гвардии» Котельников прошли диспансеризацию в новой поликлинике

Молодогвардейцы городского округа Котельники приняли участие в ежегодной диспансеризации, пройдя комплексное обследование в новом здании Котельниковской поликлиники. В программу профилактического осмотра вошли ключевые процедуры, рекомендованные для граждан старше 18 лет: биохимический анализ крови, измерение артериального давления, электрокардиограмма и флюорография, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Активисты на личном примере напомнили жителям о важности регулярного контроля за здоровьем. Для прохождения диспансеризации необходимо быть прикрепленным к одной из поликлиник Московской области и иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Пройти бесплатное обследование можно один раз в год. Новое медицинское здание по адресу: улица Кузьминская, дом 7Б создает все необходимые условия для пациентов, делая процесс диспансеризации максимально удобным и оперативным.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.