Активисты «Единой России» поздравили семью почетного донора России в Наро-Фоминске. Более 10 лет семья Мясоедовых участвует в донорском движении, передает пресс-служба партии.

На их счету около 100 донаций крови и ее компонентов.

При поддержке партийного проекта «Здоровое будущее», председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа, руководитель фракции «Единая Россия» Геннадий Пензов и представители территориального управления поздравили семью почетного донора России Евгения Мясоедова

«Сегодня поздравляем всех, кто добровольно сдает кровь, весь медицинский персонал, который помогает осуществить эту процедуру. Главными героями мероприятия стала дружная семья доноров — Евгений и Наиля Мясоедовы и их сыновья Никита и Даниил. Благодаря отзывчивости и милосердию семьи Мясоедовых врачи спасли десятки жизней», — рассказал Пензов.

Нужно отметить, что благодаря акции «Единой России» в стране появляется необходимый медицине запас донорской крови, который будет направлен на нужды нашим бойцам участникам специальной военной операции.

Партийцы местного отделения партии «Единой России», поздравляют с праздником и выражают искреннюю благодарность донорам, партнерам и всем неравнодушным поддержавшим донорское движение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.