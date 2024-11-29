Активисты Балашихи помогают зооприютам

Партийцы и молодогвардейцы Балашихи в рамках партпроекта «Защита животных — это не сложно» посетили котодом «Мурлыка» и передали питомцам игрушки, сухой и влажный корм, большое количество лежанок ручной работы, миски, наполнители, а также гигиенические принадлежности.

«Все, что мы сегодня принесли для пушистиков, было собрано в „Коробках помощи животным“, размещенных в городских зоомагазинах „Бетховен“ и „Рика. Мы проводим большую работу в рамках партпроекта „Защита животных — это несложно“, привлекаем жителей к экскурсиям в зооприюты. Помогая кошкам и собакам в качестве волонтеров, экскурсанты учатся доброте и состраданию», — сказала координатор партпроекта «Защита животных — это несложно» Ирина Митюрина.

После посещения зооприюта партийцы поделились впечатлениями о содержании животных и отметили, что, к сожалению, даже с породистыми и ласковыми котами люди легко расстаются. Поэтому в рамках партпроекта «Защита животных — это несложно» будет продолжена информационная работа, направленная на привлечение внимания общественности к проблеме бездомных животных. Каждый новый дом, найденный для них, — это маленькая, но очень важная победа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.