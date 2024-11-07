Академик заявил, что профессиональное выгорание врачей приводит к росту числа больных

Психолог, академик Российской академии образования, заведующий кафедрой психологии личности МГУ Александр Асмолов рассказал, чем опасно профессиональное выгорание врачей и как его избежать.

«Ключевым способом преодоления выгорания является мотивация к той работе, которая дает смысл. Если вдруг врач чувствует, что его не понимают, что он оказался за пределами внимания и социальной поддержки, то начинается выгорание. Это не просто его личная болезнь, она как цепная реакция приводит к увеличению больных. Я акцентировал внимание на том, что нужна мощная система психологической поддержки врачей в Московской области», — сообщил журналистам Асмолов во время VIII Съезда терапевтов и врачей смежных специальностей Московской области «Достижения медицинской науки в практику».

Он добавил, что такая мера поможет поддерживать у врачей здоровый дух и уверенно двигаться по пути развития.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.