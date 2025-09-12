Академик РАН Петриков: в Москве спасли женщину, которую укусила кобра

Директор НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, академик РАН Сергей Петриков рассказал, как в столице спасли женщину, которую укусила кобра.

По словам Петрикова, непонятно, откуда взялась ядовитая змея. При этом у кобр очень сильный нейротоксичный яд. Во время укуса происходит прерывание нервных связей по всему организму, человек перестает дышать и двигаться.

«Основное в таких случаях — остановить распространение яда по организму, перетянув жгутом место укуса», — сказал Петриков, выступая на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню оказания первой помощи.

Он добавил, что укушенная пациентка провела несколько дней на аппарате искусственной вентиляции легких. Также ей проводили процедуру очистки крови от яда и прочих токсинов.