Академик РАН Онищенко: нужно привить 18 миллионов школьников от гриппа

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил журналистам, что перед началом учебного года нужно вакцинировать школьников от гриппа.

«Детской вакциной, прежде всего, надо привить школьников. У нас их 18 миллионов. Почему? Потому что первого сентября они сядут за парты, и у нас начнется сентябрьский подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями», — объяснил Онищенко.

Академик РАН отметил, что в учебное время дети большую часть времени проводят в классах вместе с другими школьниками.

В этот период они неминуемо начнут обмениваться вирусами и бактериями, заключил Онищенко.