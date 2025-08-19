Академик РАН Онищенко: нужно привить 18 миллионов школьников от гриппа
Фото - © Медиасток.рф
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил журналистам, что перед началом учебного года нужно вакцинировать школьников от гриппа.
«Детской вакциной, прежде всего, надо привить школьников. У нас их 18 миллионов. Почему? Потому что первого сентября они сядут за парты, и у нас начнется сентябрьский подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями», — объяснил Онищенко.
Академик РАН отметил, что в учебное время дети большую часть времени проводят в классах вместе с другими школьниками.
В этот период они неминуемо начнут обмениваться вирусами и бактериями, заключил Онищенко.