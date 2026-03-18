Адвокат раскритиковала идею Уфимцева повысить взносы ОМС людям с ожирением
Фото - © Виталий Белоусов/РИА Новости
Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил увеличить взносы в систему обязательного медстрахования для курильщиков и людей с ожирением. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова раскритиковала эту инициативу, сообщает newsnn.ru.
Евгений Уфимцев предложил поднять взносы в фонд ОМС для курильщиков и людей с ожирением в два–три раза. По его словам, вредные привычки создают чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, а финансовые меры помогут снизить расходы бюджета.
«Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Все регулируется деньгами», — рассказал Уфимцев в интервью РИА Новости.
Инициативу раскритиковали представители пациентских организаций. Мать пациентки с диабетом заявила в соцсети «ВКонтакте», что лишний вес не всегда связан с перееданием и может быть следствием болезни.
Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова отметила, что дифференциация тарифов может противоречить принципу равных условий в системе ОМС.
«Юридически это может быть квалифицировано как дискриминация по состоянию здоровья или необоснованное ограничение социальных прав», — считает она.
Адвокат предложила вместо финансовых санкций развивать меры профилактики, образовательные программы, бесплатные программы отказа от курения и лекции по правильному питанию.
В Нижегородской области за последние годы выросла доля жителей с лишним весом, в том числе среди детей.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.