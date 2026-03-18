Адвокат раскритиковала идею Уфимцева повысить взносы ОМС людям с ожирением

Юрист заявила о риске дискриминации по состоянию здоровья в инициативе Уфимцева

Глава Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев предложил увеличить взносы в систему обязательного медстрахования для курильщиков и людей с ожирением. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова раскритиковала эту инициативу, сообщает newsnn.ru .

Евгений Уфимцев предложил поднять взносы в фонд ОМС для курильщиков и людей с ожирением в два–три раза. По его словам, вредные привычки создают чрезмерную нагрузку на систему здравоохранения, а финансовые меры помогут снизить расходы бюджета.

«Толстеешь, куришь — получишь коэффициент по страховым взносам два или три. Все регулируется деньгами», — рассказал Уфимцев в интервью РИА Новости.

Инициативу раскритиковали представители пациентских организаций. Мать пациентки с диабетом заявила в соцсети «ВКонтакте», что лишний вес не всегда связан с перееданием и может быть следствием болезни.

Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Мария Архипова отметила, что дифференциация тарифов может противоречить принципу равных условий в системе ОМС.

«Юридически это может быть квалифицировано как дискриминация по состоянию здоровья или необоснованное ограничение социальных прав», — считает она.

Адвокат предложила вместо финансовых санкций развивать меры профилактики, образовательные программы, бесплатные программы отказа от курения и лекции по правильному питанию.

В Нижегородской области за последние годы выросла доля жителей с лишним весом, в том числе среди детей.

