Абитуриенты подали 16 тыс заявлений на поступление в медколледж Подмосковья

В Подмосковье продолжается приемная кампания в средние профессиональные учебные заведения. Всего в медколледж региона было подано более 16 тыс. заявлений на поступление, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы не первый год наблюдаем повышенный интерес среди абитуриентов к медицинским специальностям. В этом году мы планируем принять свыше 3 тыс. студентов, из них 85% на бюджетную форму обучения. Всего в областной медколледж было подано более 16 тыс. заявлений на поступление», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Московском областном медколледже № 1 обучение проводится по таким специальностям, как «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Акушерское дело», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология профилактическая», «Лабораторная диагностика», «Фармация».

В Подмосковье студенты областного медицинского колледжа № 1 могут заключить целевой договор на обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства в медицинские организации региона после окончания учебы. Заключить целевой договор с оказанием мер социальной поддержки могут студенты 1-4 курсов.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.