96-летняя женщина из Подмосковья поделилась секретом долголетия

В Порту-Алегри скончалась монахиня Ина Канабарро Лукас в 117 лет. Она считалась самым старым человеком на Земле. 96-летняя жительница Подмосковья Анны Швец поделилась своим секретом долголетия, сообщает «Вечерняя Москва».

«Нужно как можно дольше сохранять умственную активность. Сейчас я уже не могу выходить из дома, но много читаю, слежу за новостями, кроссворды разгадываю, чтобы мозг разминать», — заявила женщина.

Она отметила, что старается поддерживать связь с молодежью, интересоваться их жизнью и переживаниями, а так благодаря такому общению узнает новости о мире.

Также Швец рассказала, что для долголетия очень важно любить саму жизнь. На своем примере Анна заявила, что старается глядеть в будущее с оптимизмом, всегда радуется простым вещам. По ее мнению, необходимо искать хорошее в самом простом, например, если пошел дождь, стоит подумать о том, что это красиво.

Женщина вспомнила свою жизнь, все пережитые события, как застала войну, будучи взрослой девушкой. Она уверена, что важно сохранять спокойствие и уверенность в том, что плохие времена пройдут, важно сводить к минимуму переживания и стресс.