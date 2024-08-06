90 сотрудников «Мособлэнерго» стали донорами крови Подмосковья

Стать донорами пожелали 90 сотрудников компании. Перед процедурой каждый работник прошел обследование, по результатам которого была определена возможность забора биологически ценного материала. После самой процедуры участникам донорской акции был предложен сладкий чай с печеньем и произведена денежная выплата, предусмотренная законодательством России.

Суммарно в рамках акции в июле энергетики сдали 21,15 литров крови. Собранная кровь отправится в медицинские учреждения Подмосковья для лечения пациентов, которым необходимо переливание. Это больные с большими кровопотерями, ожогами в связи с несчастными случаями и ДТП, онкологические больные, пациенты с болезнями крови и больные, нуждающиеся в оперативных вмешательствах.

Специалисты «Мособлэнерго» регулярно принимают участие в донорских мероприятиях по сдаче крови. Так, в I квартале 2024 года в выездных акциях принял участие 301 специалист «Мособлэнерго». Дни донора были организованы в аппарате управления, Коломенском, Краснознаменском, Красногорском, Одинцовском, Раменском и Щелковском филиалах компании. На этих акциях было заготовлено 95 литров крови. Следующее мероприятие планируется в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.