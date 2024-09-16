9 тыс человек узнали о состоянии близких в больницах Подмосковья по номеру 122

В Подмосковье узнать о состоянии родственника, находящегося в стационаре одной из областных больниц, можно по номеру 122. С начала года такой возможностью воспользовались почти 9 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для того, чтобы узнать состояние пациента, проходящего лечение в одной из подмосковных больниц, не обязательно ехать в медучреждение, а достаточно оставить заявку по номеру 122, что позволит значительно сэкономить время. После этого с заявителем свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения и ответит на вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались почти 9 тыс. человек», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн. Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.