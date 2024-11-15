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9 единиц современного медоборудования поступило в Солнечногорск с января

Новейшие современные приборы и инструменты направлены в реабилитационное отделение, операционный блок, центральную поликлинику и женскую консультацию г. о. Солнечногорск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В их числе:

периметр для кабинета офтальмолога;

аппараты КТГ для диагностики состояния плода во время беременности;

современные комплексы для психологической коррекции состояния пациентов и восстановления после инсульта;

тренажер Ортез-1 для разработки кистей рук после инсультов, заболеваний центральной нервной системы и различных травм;

дефибриллятор и ультразвуковые мойки.

«На данный момент оборудование уже активно применяется солнечногорскими врачами в диагностике, лечении и реабилитации пациентов», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.

Медицинское оборудование поступило в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». До конца года в Солнечногорскую больницу ожидается также поставка нового аппарата МРТ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.