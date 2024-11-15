9 единиц современного медоборудования поступило в Солнечногорск с января
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Новейшие современные приборы и инструменты направлены в реабилитационное отделение, операционный блок, центральную поликлинику и женскую консультацию г. о. Солнечногорск, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
В их числе:
- периметр для кабинета офтальмолога;
- аппараты КТГ для диагностики состояния плода во время беременности;
- современные комплексы для психологической коррекции состояния пациентов и восстановления после инсульта;
- тренажер Ортез-1 для разработки кистей рук после инсультов, заболеваний центральной нервной системы и различных травм;
- дефибриллятор и ультразвуковые мойки.
«На данный момент оборудование уже активно применяется солнечногорскими врачами в диагностике, лечении и реабилитации пациентов», — отметила заместитель главы г. о. Солнечногорск Майя Морева.
Медицинское оборудование поступило в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья». До конца года в Солнечногорскую больницу ожидается также поставка нового аппарата МРТ.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.
«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.