9 детских кроваток с подогревом поступили в Пушкинский перинатальный центр

Девять кроваток с подогревом поступили в перинатальный центр округа Пушкинский по программе «Здравоохранения Подмосковья». Две отправились в отделение новорожденных, семь — в отделение патологии. Стоимость одной кроватки — чуть более 100 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Год назад Пушкинская клиническая больница за счет собственных средств приобрела для перинатального центра два неонатальных матрасика с подогревом.

«Оптимальный температурный режим — один самых важных факторов выхаживания недоношенного ребенка. Сейчас в нашем распоряжении и матрасики, и кроватки, и все сразу задействованы», — говорит заведующая отделением патологии недоношенных и новорожденных детей Оксана Бокова.

У кроваток и матрасиков есть интеллектуальная многоуровневая система тревог и независимая система защиты от перегрева — они автоматически поддерживают заданную температуру и сигнализируют в случае отклонения от заданных параметров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.