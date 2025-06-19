8,7 тыс операций провели в подмосковных стационарах кратковременного пребывания

В марте этого года в больницах Московской области начали работу стационары кратковременного пребывания. Здесь пациенты получают хирургическую медицинскую помощь, не требующую длительного пребывания в стационаре, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Сейчас на базе подмосковных больниц работают 17 стационаров кратковременного пребывания. Медицинскую помощь в них оказывают как взрослому, так и детскому населению по различным профилям. На данный момент самыми востребованными являются гинекологический, офтальмологический и хирургический. Всего за время работы стационаров, врачи провели уже более 8,7 тыс. оперативных вмешательств», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

После проведенного оперативного вмешательства пациент остается в палате, где за его состоянием наблюдают специалисты. При стабильном состоянии пациента выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Стационары кратковременного пребывания работают в Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской, Жуковской и других больницах.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.