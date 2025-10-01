840 долголетов Подмосковья прошли обучение по использованию телемедицины

В Московской области для жителей организована возможность онлайн-консультации с врачом — с помощью телемедицины. На таком приеме врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации или сданных анализов, скорректировать лечение. Чтобы представители старшего поколения могли без труда пользоваться цифровым сервисом, в клубах «Активное долголетие» организовали обучение записи на телемедицинские консультации через мобильное приложение. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Современные технологии значительно упрощают получение ряда медицинских услуг, избавляют от необходимости идти в поликлинику и экономят время. Пожилым людям может быть сложно самостоятельно освоить приложение или разобраться в возможностях телемедицины, поэтому в клубах «Активное долголетие» организованы обучуающие курсы. В настоящий момент занятия прошли 840 человек в 42 округах Подмосковья», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Занятия проводят представители регионального Минздрава совместно с Минсоцразвития. В ходе обучения любой желающий может обратиться к специалисту и получить необходимые разъяснения. Записаться на телемедицинскую консультацию можно через региональный портал госуслуг «Здоровье», инфомат в медицинской организации, через линию 122 или на приеме у лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.