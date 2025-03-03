82,5%: диетолог объяснила, кому не стоит есть жирное масло

Врач-диетолог Кристина Пришвина заявила, что масло с 82,5% считается жирным и есть его можно только людям без проблем с сердечно-сосудистой системой, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Масло, которое содержит 72,5% жиров, является менее калорийным и более подходящим для тех, кто следит за количеством калорий. Оно имеет более мягкую текстуру и меньше насыщенных жиров на порцию», — сказала доктор.

По ее словам, в более жирном масле будет больше жирорастворимых витаминов A, D, E, K, они особенно полезны для зрения, иммунной системы, опорно-двигательного аппарата, волос, ногтей и кожи, но для сердечников оно повышает риск атеросклероза, инфаркта и инсульта, так как содержит много так называемого «плохого» холестерина.

Одновременно масло с жирностью более 80% отличается более плотной текстурой и ярко выраженным вкусом, оно отлично подходит для выпечки и соусов.