82 человека приняли участие в Дне донора в Жуковском

День донора прошел в Жуковском. День донора, в котором приняло участие 82 человека, посвященный Национальному дню донора крови и помощи бойцам на СВО, прошел в «розовой гостиной» Дворца культуры. Было заготовлено 32,85 л крови, сообщила пресс-служба администрации городского округа Жуковский.

Всем пришедшим провели медицинский осмотр, проверили гемоглобин, отсутствие инфекций и вирусов и определили группу крови и резус-фактор. Перед сдачей крови участникам предоставлялись сладкий чай и печенье. Первичные доноры, которых в этот раз было 8 человек, получили памятные значки.

Кроме того, заместитель главы Жуковского Юлия Степанова вручила почетным донорам грамоты и благодарности главы.

Донором может стать здоровый человек в возрасте от 18 до 60 лет весом не менее 50 килограммов. На процедуру нужно взять паспорт и медицинский страховой полис.

День донора, организуемый Московским областным центром крови (МОЦК) и жуковским местным отделением Российского Красного Креста при поддержке городской администрации.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.