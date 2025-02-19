800 операций провели в сосудистом центре ФМБА РФ в Дубне в прошлом году

В четырех отделениях сосудистого центра МСЧ № 9 ФМБА России в Дубне пролечено 2 тыс. пациентов с заболеваниями сосудов и сердца. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Хирурги, кардиологи, неврологи сосудистого центра оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам в сложнейших ситуациях — при остром нарушении мозгового кровообращения, остром коронарном синдроме.

Выполняются высокотехнологические хирургические вмешательства на сердечно-сосудистой системе, все виды рентгенэндоваскулярных операций при патологии коронарных и периферических артерий, хирургических и гинекологических заболеваниях.

Специалисты сосудистого центра проводят ангиопластику — устанавливают стенты для восстановления проходимости коронарных и периферических артерий.

Выполняются операции по установке электрокардиостимулятора, гибридные операции на сосудах нижних конечностях. По полису ОМС проводят лазерное лечение варикоза.

Недавно впервые выполнили каротидную эндартерэктомию — хирургическим путем удалили у пациента холестериновые бляшки сосудов головного мозга, чтобы предотвратить инсульт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.