8 февраля в поликлинике Дзержинского пройдет единый день диспансеризации

На базе ГБУЗ Московской области «Дзержинская больница» в минувшем году диспансеризацию прошли более 22 тыс. горожан. А в первые недели 2025 года на прохождение диспансеризации, в том числе и углубленной, записалось более 600 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отмечают специалисты, диспансеризация проходит в два этапа. На первом выявляются признаки хронических неинфекционных заболеваний и рисков их развития. Те, кто нуждается по результатам первого этапа в дополнительном обследовании, направляются врачом-терапевтом на второй этап — к специалистам узкого профиля.

«Ежегодное прохождение диспансеризации –это очень важно. Любовь к себе начинается с внимания к своему здоровью», — считает жительница Дзержинского Диля Курнос.

Проверять свое здоровье она старается регулярно. Все по плану: осмотр терапевта, забор крови на показания уровня сахара и холестерина, проверка внутриглазного давления и работы сердца.

Для записи на диспансеризацию, в том числе и углубленную, можно обратиться на стойку регистрации в городской поликлинике или записаться онлайн — на сайте госуслуг.

Очередной единый день диспансеризации пройдет 8 февраля в Дзержинской поликлинике.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.