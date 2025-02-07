8 единиц тяжелой медтехники ввели в работу в Подмосковье с начала года

В хирургическом корпусе Долгопрудненской больницы начал работать новый рентгеновский аппарат. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для повышения качества оказываемой медицинской помощи населению мы продолжаем оснащать наши медучреждения современным оборудованием. С начала года в регионе заработали 8 единиц тяжелой техники — это и рентген-аппараты, и маммографы. В хирургическом корпусе Долгопрудненской больницы начал работу новый рентген-аппарат, на закупку которого было направлено более 29 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом рентген-аппарате в хирургическом корпусе Долгопрудненской больницы планируется проводить исследования экстренными пациентами с различными патологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.