75 выпускников-целевиков медколледжа начнут работать в скорой помощи Подмосковья

На Московскую областную станцию скорой медицинской помощи в настоящее время трудоустраивается 75 сотрудников — это выпускники Московского областного медколледжа № 1, заключившие со скорой «целевое». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Все ребята, которые приходят в большую семью скорой помощи Подмосковья, уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят необходимые документы и проходят аккредитацию. В этом году на областную скорую трудоустраивается 75 целевиков — это 56 фельдшеров и 19 медсестер и медбратьев. Первое время они будут работать в составе бригад с наставниками, закрепят полученные знания, а уже позже — выйдут „на линию“ самостоятельно», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Студенты, заключившие целевой договор с медицинской организацией во время обучения, получают дополнительную стипендию. После получения образования их ждет гарантированное место работы.

Кроме того, в Подмосковье молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату в размере 7 000 рублей. Также им доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе.

Найти подробную информацию о мерах поддержки можно на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.