729 человек прошли бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкопомощи

В прошедшую субботу жители Московской области старше 18 лет могли пройти бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкопомощи. Так, все желающие могли пройти маммографию/УЗИ молочных желез, сдать ПСА-тест на рак простаты и тест на наличие скрытой крови в кале, а также пройти диагностику новообразований кожи. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Своевременная диагностика онкологических заболеваний — основа успешного лечения и сохранения качества жизни. В прошедшие выходные 729 жителей региона прошли бесплатный онкоскрининг в центрах амбулаторной онкопомощи. У 98 из них заподозрили злокачественные новообразования. Все пациенты были направлены на дообследование. Теперь такие единые дни открытых дверей будут проходить каждую последнюю субботу месяца», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Более подробная информация о работе онкологической службы в Подмосковье размещена на онкопортале Минздрава Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.