70% заведующих отделениями медорганизаций получили статус «Московский врач»

Более 150 руководителей отделений медицинских учреждений Москвы стали обладателями престижного статуса «Московский врач». Церемония награждения прошла в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030», который состоялся в Гостином Дворе. Заместитель мэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, поздравляя медиков, подчеркнула, что данное звание является подтверждением высокого профессионализма столичных врачей.

«Путь к лучшей системе здравоохранения мира семь лет назад казался непростым, и многие сомневались. Мы начали с инфраструктуры — построили и отремонтировали не десятки, а сотни корпусов больниц. Но наши планы грандиознее того, что мы уже сделали — в ближайшие пять лет в Москве не останется ни одного старого корпуса больниц. Однако медицина будущего — это не только здания и оборудование. Ее основа — люди. Поэтому с советом главных врачей мы приняли решение: команды в больницах могут возглавлять только лучшие из лучших. Для этого мы ввели обязательный статус „Московского врача“. Экзамен намеренно сделан крайне сложным — лидер должен уметь брать высокую планку и решать сложные задачи. Уже 1200 руководителей, 70%, получили этот статус. Это ваша заслуженная победа, которая позволит нам всем двигаться вперед. Поздравляю вас с этим достижением, желаю вдохновения и веры в себя. Спасибо за ваш тяжелый труд и преданность делу», — поздравила Анастасия Ракова.

Совет главных врачей департамента здравоохранения Москвы рекомендовал, чтобы все руководители отделений в больницах столицы имели статус «Московский врач». Это неслучайно, ведь заведующие отделениями в медицинских учреждениях Москвы — не просто высококлассные специалисты, которые лечат пациентов. Они также управляют работой целого подразделения и отвечают за его результаты. На эти должности назначают только лучших профессионалов, которые сочетают в себе медицинские знания и управленческие навыки.

Чтобы получить профессиональный статус, врач должен показать отличные знания и умения как в своей специализации, так и в других медицинских областях. Врачам нужно постоянно учиться, узнавать о современных технологиях и методах лечения. Такая всесторонняя оценка помогает лучше определить профессионализм медиков, раскрыть их возможности и улучшить качество лечения пациентов.

Требования к проверке навыков медработников

Процедура оценки профессиональных навыков медицинских специалистов стала значительно сложнее из-за возросших квалификационных требований. Практические умения проверяются под наблюдением экспертной комиссии, в которую входят главные внештатные специалисты столичного департамента здравоохранения. Для этого в Кадровом центре используется специальное симуляционное и медицинское оборудование.

Московское профессиональное медицинское сообщество постоянно работает над совершенствованием методов оценки. Специалисты регулярно обновляют и разрабатывают новые оценочные материалы, чтобы они соответствовали современным требованиям.

Кто может получить статус «Московский врач»

Получить престижную квалификацию «Московский врач» теперь сложнее. Кандидатам необходимо иметь определенный опыт работы по специальности и успешно пройти тройную проверку. Сначала врачи сдают компьютерный тест на теоретические знания, затем показывают свои практические умения, а в завершение проходят собеседование с экспертами, где решают задачи на клиническое мышление. Важно отметить, что для каждого этапа установлена более высокая планка по баллам, а требования к профессиональным компетенциям значительно ужесточены.

С 2017 года в столице действует инициатива «Московский врач», запущенная городским департаментом здравоохранения при содействии мэра Сергея Собянина. С июня 2024 года медикам не нужно тратить время на бумажную волокиту — достаточно заполнить онлайн-заявку на официальном портале, а всю остальную документацию подготовят работники Кадрового центра.

Таким образом власти Москвы сделали добровольную оценку квалификации врачей более доступной.