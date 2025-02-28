70 пациентов центра реабилитации в Якутске заражены кишечной инфекцией

В Якутском реабилитационном центре у 70 пациентов симптомы кишечной инфекции

У 70 пациентов якутского республиканского центра медицинской реабилитации и спортивной медицины обнаружили симптомы кишечной инфекции, сообщает Инфо24 со ссылкой на пресс-службу Минздрава Якутии.

Сейчас больные находятся под наблюдением, врачи-инфекционисты осматривают пациентов, чтобы установить точный диагноз. Сообщается, что среди больных имеется около 21 ребенка.

В министерстве гарантировали, что ситуация находится под наблюдением Минздрава и всем пациентам предоставлена необходимая помощь.

«Управлением Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) проводится эпидемиологическое расследование, по итогам которого будет дано заключение о причинах возникновения заболеваний», — заявлено в сообщении.

В управлении СК региона также сообщили о начале процессуальной проверки. Будут проведены осмотры и опросы для установления всех обстоятельств происшествия.

Сейчас, по данным правоохранительных органов, количество зараженных «более 70». В результате проверки будет вынесено решение.