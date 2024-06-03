650 человек проверили здоровье в парках Подмосковья за выходные

В Московской области проводится акция «Проверь здоровье в парке». В прошедшие выходные бригады врачей работали в Истре, Кашире, Люберцах, Луховицах и других городских округах, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В этом году мы вновь запустили акцию «Проверь свое здоровье в парке». Всего за минувшие выходные такой возможностью воспользовались 650 человек. При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.