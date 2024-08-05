616 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья в минувшие выходные

3 и 4 августа жители Подмосковья могли проверить свое здоровье в парках региона. Бригады выездных врачей работали в 34 городских округах. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем акцию «Проверь свое здоровье в парке» в регионе. Важно, что мы видим у жителей положительный отклик. Так, за прошедшие выходные свое здоровье проверили 616 человек, а с начала лета уже свыше 7 тыс.», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

При выявлении патологий пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.