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57 пар двойняшек родились в Видновском перинатальном центре в этом году

В Видновском перинатальном центре за семь месяцев текущего года зарегистрировано 57 пар двойняшек: 23 пары мальчиков, 17 пар девочек и 17 смешанных двойняшек. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского округа.

Специалисты центра подчеркивают, что многоплодная беременность требует особого внимания и тщательного наблюдения за пациентками с первого триместра.

«Многоплодная беременность требует повышенной ответственности. У таких пациенток часто возникают риски, включая угрозу прерывания и преждевременные роды. Также возможно возникновение фето-фетального синдрома, когда один малыш отстает в развитии, а другой значительно опережает», — рассказала заведующая родовым отделением Наталия Ермакова.

Она отметила, что сроки родоразрешения зависят от типа двойни — монохориальной (с общей плацентой) или дихориальной (с индивидуальными плацентами).

«Тактика ведения беременности и сроки родов зависят от состояния и положения плодов и количества плацент. Часто требуется госпитализация в отделение патологии для решения вопроса о способе родоразрешения — естественном или кесаревом сечении», — добавила Ермакова.

Несмотря на то, что процесс родов у мам с близнецами схож с одноплодной беременностью, для монохориальной моноамниотической двойни роды возможны только оперативным путем из-за высоких рисков.

Всего за 2024 год в Видновском перинатальном центре родились 3 685 детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.