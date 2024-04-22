560 доноров пополнили банк крови Московского областного онкодиспансера с начала года

С начала текущего года 560 доноров пополнили банк крови Московского областного онкологического диспансера. Без переливания донорской крови невозможно вылечить взрослых и детей, которые находятся на лечении в стационаре диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Компоненты крови нужны после оперативных вмешательств, когда необходима заместительная терапия. Компоненты донорской крови часто нужны в самых различных ситуациях, и конечно, пациентам со злокачественными заболеваниями крови.

«Мы ставим цель не просто собрать кровь, но и сделать это максимально в комфортных для доноров условиях. Весь процесс: заполнение анкеты, лабораторное обследование, прием у врача, сама кроводача — занимает не более 40 минут. Каждый донор сдает 450 мл крови. Затем она делится на три компонента — эритроциты, тромбоциты и плазму. Таким образом, один донор может помочь сразу нескольким пациентам», — рассказал заведующий отделением переливания крови областного онкодиспансера Виталий Марчук.

Отделение переливания крови является важным звеном в обеспечении безопасности донорства и трансфузионной терапии в структурных подразделениях Московского областного онкологического диспансера и работает с момента открытия медучреждения в 1966 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.