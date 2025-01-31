5,6 тыс процедур ЭКО провели в Подмосковье в 2024 году

По поручению президента РФ в стране будет реализовываться национальный проект «Семья». Одним из целевых показателей проекта является увеличение количества процедур ЭКО. Так, в Подмосковье в прошлом году провели порядка 5,6 тыс. процедур экстракорпорального оплодотворения, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Согласно плану реализации нацпроекта, государство, в числе прочих мероприятий, бесплатно помогает людям с бесплодием. В таком случае стать родителями им поможет экстракорпоральное оплодотворение. В 2024 году в Подмосковье было проведено 5,6 тыс. процедур ЭКО, в результате на свет появилось 1,7 тыс. детей», — рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Он пояснил, что в нынешнем году планируется увеличить количество процедур ЭКО до 7 тыс. Кроме этого, планируется создать систему контроля результатов ЭКО — это будет автоматизированный отчет всех медицинских организаций, в том числе и частных.

ЭКО по ОМС

Процедуры ЭКО в Подмосковье проводятся по ОМС по квоте.

Для оформления необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства для проведения предварительного обследования. Далее врач акушер-гинеколог, при наличии показаний для проведения процедуры, даст направление на прием к репродуктологу.

После получения заключения можно подать документы для регистрации на квоту.

Посмотреть перечень медицинских организаций и узнать подробную информацию можно на сайте Минздрава региона по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.