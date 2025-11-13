555 человек стали почетными донорами в Подмосковье в 2025 году

Доноры, на регулярной основе сдающие кровь и ее компоненты, могут получить звание «Почетный донор России». На сегодняшний день в Подмосковье проживает более 28 тыс. обладателей такого звания, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С каждым годом в Подмосковье увеличивается количество активных и неравнодушных жителей, на регулярной основе сдающих кровь и ее компоненты, чтобы помочь людям, попавшим в беду. Большинство донаций выполняются на безвозмездной основе. С начала года в Московской области звание «Почетный донор России» получили 555 человек», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Стать донором может любой житель старше 18 лет, который не имеет противопоказаний к донорству крови и прошел специальное медицинское обследование непосредственно перед донацией. Сдать кровь можно в учреждениях службы крови или на выездных донорских акциях. Чтобы получить статус почетного донора, необходимо сдать кровь 40 раз, плазму 60 раз или сочетать сдачу цельной крови и ее компонентов.

Более подробно ознакомиться с правилами присвоения звания «Почетный донор России» можно на сайте Московского областного центра крови.

Для удобства жителей ведущее учреждение службы крови, Московский областной центр крови, принимает доноров без выходных и без записи на цельную кровь с 8.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Сайт.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.