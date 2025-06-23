550 человек проверили свое здоровье в парках Подмосковья за минувшие выходные

В прошедшие выходные жители Московской области могли проверить основные параметры здоровья в 36 парках региона. Так, жители могли измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«В прошедшие выходные выездные бригады врачей работали в 34 городских округах Подмосковья. Свое здоровье в ходе акции проверили 550 человек. Такой формат особенно пользуется спросом у жителей, которые по тем или иным причинам не могут посетить поликлинику в будние дни», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Выездные бригады врачей работали в Раменском, Химкинском, Ступинском, Егорьевском и других городских округах. При необходимости пациентов направляли для прохождения более углубленного обследования в поликлинику. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на региональном портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.