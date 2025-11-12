542 медика трудоустроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга»

В Московской области получить премию за привлечение специалистов по программе «Приведи друга» могут сотрудники медучреждений, подведомственных Минздраву МО. Так, за привлечение врача, фельдшера или медсестры медработник может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Программа «Приведи друга» была введена в регионе в 2022 году.

«Меры соцподдержки позволяют нам поддерживать как уже работающих у нас сотрудников, так и привлекать новые кадры. С начала этого года по программе «Приведи друга» в медорганизации региона на работу вышли 542 медицинских специалиста, а за все время ее действия почти 1,8 тыс.», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый выплачивается 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист при его трудоустройстве, и второй 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист — после трех месяцев работы привеченного специалиста. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в государственных подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.