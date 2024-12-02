511 малышей родились в перинатальном центре Щелкова в ноябре

В ноябре в перинатальном центре городского округа Щелково родилось 511 малышей: 286 мальчиков и 225 девочек. Эти радостные события стали возможны благодаря слаженной работе квалифицированной команды медицинского персонала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ноябре в городском округе Щелково появились на свет одна пара мальчиков-двойняшек, две пары девочек-двойняшек и две пары разнополых малышей, а две мамочки родили по 8-му ребенку.

В Московской области работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». На этом ресурсе можно найти всю необходимую информацию о системе родовспоможения в регионе.

Кроме того, в Подмосковье действует единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье»: 8 (800) 550-30-03, который работает ежедневно с 8:00 до 20:00, и звонки по нему бесплатные.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.